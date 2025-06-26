Часть Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе: какие улицы пострадали
Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за утечки воды часть города осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.
"На магистральном водопроводе в с. Домажир утечка на водопроводе", - рассказали в горсовете.
Фото: во Львове произошла авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)
По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на сейчас воды нет у жителей части:
- Железнодорожного,
- Шевченковского районов.
В горсовете заявили, что ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят.
По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:
- Агрусова,
- Бажана,
- Степана Бандеры,
- Биберовича,
- Бортнянского,
- Братьев Михновских,
- Брюховицкая,
- Бузинова,
- Величковского,
- Вересая,
- Вершницкая,
- Марка Вовчка,
- Алмазова,
- Микитки,
- Гушалевича,
- Дорогичинская,
- Дубовицкая,
- Ерошенко,
- Железнодорожная,
- Золотая,
- Квитки-Основьяненко,
- Братьев Сильных,
- Кориатовича,
- Левандовская,
- Луговая,
- Лукасевича,
- Лучкая,
- Лушпинского,
- Любачевская,
- Малковичская,
- Маршалковка,
- Матейка,
- Моха,
- Нарбута,
- Нарцисса,
- Нестора Летописца,
- Ожинова,
- Озаркевича,
- Осикова,
- Павлокомская,
- Паровая,
- Сембратовичей,
- Пикулицкая,
- Поричкова,
- Прилбицкая,
- Прихильная,
- Ковалика,
- Резедова,
- Розлогая,
- Рассадная,
- Ряснянская,
- Светлая,
- Смолича,
- Сорохтея,
- Сотника Панаса,
- Стельмаха,
- Елены Степановны,
- Стороженко,
- Тростинн,
- Трясило,
- Фещенко-Чоповского,
- Хасевича,
- Холмская,
- Хорватская,
- Чесановская,
- Чикаленко,
- Шараневича,
- Тараса Шевченко,
- Яновского,
- Ярославская,
- Ясная,
- Боковая Сотника Панаса,
- Речицкая,
- частично Городоцкая.
Новости Львовской области
Вчера, 25 июня, во Львовской области, недалеко от села Красов, произошла авария с участием подростка и патрульного автомобиля.
Как пишет ГБР, инцидент произошел около 18:34 на автодороге "Киев - Чоп" вблизи остановки села Красов, Львовской области.
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Кроме того, сегодня в области правоохранители задержали местного, который за 8 тысяч долларов обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска.
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В то же время заметим, что сегодня, 26 июня, было временно прекращено движение на пункте пропуска "Угринов", который расположен во Львовской области.
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