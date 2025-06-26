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Часть Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе: какие улицы пострадали

Львов, Четверг 26 июня 2025 19:14
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Часть Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе: какие улицы пострадали Фото: часть Львова осталась без воды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за утечки воды часть города осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

"На магистральном водопроводе в с. Домажир утечка на водопроводе", - рассказали в горсовете.

фото ілюстративне, автор: Роман Балук
Фото: во Львове произошла авария на водопроводе (city-adm.lviv.ua)

По информации ЛГКП "Львовводоканал", по состоянию на сейчас воды нет у жителей части:

  • Железнодорожного,
  • Шевченковского районов.

В горсовете заявили, что ремонтные бригады предприятия уже работают над устранением повреждения. Работы планируют завершить ближе к ночи, после чего водоснабжение восстановят.

По состоянию на 18:00 ч водоснабжение приостановлено до улиц:

  • Агрусова,
  • Бажана,
  • Степана Бандеры,
  • Биберовича,
  • Бортнянского,
  • Братьев Михновских,
  • Брюховицкая,
  • Бузинова,
  • Величковского,
  • Вересая,
  • Вершницкая,
  • Марка Вовчка,
  • Алмазова,
  • Микитки,
  • Гушалевича,
  • Дорогичинская,
  • Дубовицкая,
  • Ерошенко,
  • Железнодорожная,
  • Золотая,
  • Квитки-Основьяненко,
  • Братьев Сильных,
  • Кориатовича,
  • Левандовская,
  • Луговая,
  • Лукасевича,
  • Лучкая,
  • Лушпинского,
  • Любачевская,
  • Малковичская,
  • Маршалковка,
  • Матейка,
  • Моха,
  • Нарбута,
  • Нарцисса,
  • Нестора Летописца,
  • Ожинова,
  • Озаркевича,
  • Осикова,
  • Павлокомская,
  • Паровая,
  • Сембратовичей,
  • Пикулицкая,
  • Поричкова,
  • Прилбицкая,
  • Прихильная,
  • Ковалика,
  • Резедова,
  • Розлогая,
  • Рассадная,
  • Ряснянская,
  • Светлая,
  • Смолича,
  • Сорохтея,
  • Сотника Панаса,
  • Стельмаха,
  • Елены Степановны,
  • Стороженко,
  • Тростинн,
  • Трясило,
  • Фещенко-Чоповского,
  • Хасевича,
  • Холмская,
  • Хорватская,
  • Чесановская,
  • Чикаленко,
  • Шараневича,
  • Тараса Шевченко,
  • Яновского,
  • Ярославская,
  • Ясная,
  • Боковая Сотника Панаса,
  • Речицкая,
  • частично Городоцкая.

Новости Львовской области

Вчера, 25 июня, во Львовской области, недалеко от села Красов, произошла авария с участием подростка и патрульного автомобиля.

Как пишет ГБР, инцидент произошел около 18:34 на автодороге "Киев - Чоп" вблизи остановки села Красов, Львовской области.

По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на семнадцатилетнего парня.

Кроме того, сегодня в области правоохранители задержали местного, который за 8 тысяч долларов обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска.

Задержание произошло "на горячем", когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу.

В то же время заметим, что сегодня, 26 июня, было временно прекращено движение на пункте пропуска "Угринов", который расположен во Львовской области.

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