Патрульні збили підлітка у Львівській області: ДБР відкрило провадження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Постраждалого було госпіталізовано до львівської дитячої лікарні "Охматдит", де тривають обстеження.

Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження, але загрози його життю немає.

"За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода - сімнадцятирічного хлопця", - пише ДБР.

Як пише ДБР, інцидент стався близько о 18:34 на автодорозі "Київ - Чоп" поблизу зупинки села Красів, Львівської області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нещодавню дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю громадян України. Тоді зіткнулися вантажний фургон Volkswagen і тягач Renault. У салоні фургона перебувало вісім українців, з яких четверо зазнали травм.

Крім того, в середині червня в департаменті Сарт у Франції сталася аварія за участю автобуса, який перевозив 58 дітей. Більшість пасажирів - підлітки з України віком від 15 до 17 років.

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