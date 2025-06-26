На кордоні з Польщею тимчасово не працює один з пунктів пропуску: що варто знати туристам
У четвер, 26 червня, тимчасово припинено рух на пункті пропуску "Угринів", який розташований у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП "Угринів" в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають.
"Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздки", - зауважили прикордонники.
Там також зауважили, що через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло: пасажиропотік збільшився на 25%, а в розпал сезону очікується – до 40%.
Наразі фіксується накопичення транспорту у пунктах пропуску: "Шегині", "Краківець", "Грушів", "Рава-Руська", "Угринів". "Нижанковичі" та "Смільниця" працюють без черг.
Обмеження на пунктах пропуску
Раніше ми писали про те, що на словацько-українському автомобільному прикордонному переході "Убля - Малий Березний" з 19 по 25 червня 2025 року буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.
За даними словацьких митників, у зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.
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