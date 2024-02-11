Частина Луцьку залишалась без світла: в чому причина та терміни відновлення

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 7 лютого, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтних лінії. Тоді ж частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

Зокрема через російські удари, 1 лютого, частково зникло електропостачання в Херсоні. Зокрема з цієї ж причини на маршрути не вийшли тролейбуси.

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