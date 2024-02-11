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Частина Луцьку залишалась без світла: в чому причина та терміни відновлення

Фото: частина Луцьку залишалась без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварійної ситуації у Луцьку знеструмлено частину 33-го та 40-го мікрорайонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".

Про аварійну ситуацію повідомила "Волиньобленерго". 

За словами місцевих жителів, світло вимкнули близько о 12:30. Електропостачання немає у будинків, що біля РАЦСу, Північного та Варшавського ринків.

В "Волиньобленерго" обіцяють відновити електропостачання близько о 15:00. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 7 лютого, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтних лінії. Тоді ж частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

Зокрема через російські удари, 1 лютого, частково зникло електропостачання в Херсоні. Зокрема з цієї ж причини на маршрути не вийшли тролейбуси.

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ЛуцькЕлектроенергія