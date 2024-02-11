RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Луцка оставалась без света: в чем причина и сроки восстановления

Фото: часть Луцка оставалась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварийной ситуации в Луцке обесточена часть 33-го и 40-го микрорайонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".

Об аварийной ситуации сообщила "Волиньобленерго". 

По словам местных жителей, свет выключили около 12:30. Электроснабжения нет у домов, возле ЗАГСа, Северного и Варшавского рынков.

В "Волиньобленерго" обещают восстановить электроснабжение около 15:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 февраля, вследствие вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтных линии. Тогда же часть потребителей на левом берегу остались без электроэнергии.

В частности из-за российских ударов, 1 февраля, частично исчезло электроснабжение в Херсоне. В частности по этой же причине на маршруты не вышли троллейбусы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуцкЭлектроэнергия