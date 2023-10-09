UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Частина Луцька завтра буде без води та світла

Фото: частина Луцька завтра буде без води та світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У частині Луцька завтра, 10 жовтня, тимчасово відключать електро- та водопостачання. Це пов'язано з технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луцьку міську раду у Facebook.

Як зазначили у відомстві, завтра проводитимуть технічне обслуговування електромереж у районі вулиці Дубнівської.

Зниження тиску або часткова зупинка водопостачання можливі в:

  • центральній частині Луцька;
  • Привокзальному районі;
  • 33, 40, 55 мікрорайонах;
  • в районах Теремно, Вишків та на прилеглих вулицях.

"Технічні роботи у мережах, за повідомленням "Волинебленерго", проходитимуть з 9:00 і мають бути завершені орієнтовно до 12:00", - уточнюють у міськраді.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, через негоду в Україні сотні населених пунктів у семи регіонах залишилися без світла.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьквимкнення світлаВодопостачання