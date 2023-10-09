Часть Луцка завтра будет без воды и света

В части Луцка завтра, 10 октября, временно отключат электро- и водоснабжение. Это связано с техническими работами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луцкий городской совет в Facebook.
Как отметили в ведомстве, завтра будут проводить техническое обслуживание электросетей в районе улицы Дубнивской.
Понижение давления или частичная остановка водоснабжения возможны в:
"Технические работы в сетях, по сообщению "Волынеблэнерго", будут проходить с 9:00 и должны быть завершены ориентировочно до 12:00", - уточняют в горсовете.
Напомним, сегодня, 9 октября, из-за непогоды в Украине сотни населенных пунктов в семи регионах остались без света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.