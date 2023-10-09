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Через негоду без світла залишились понад 15 тисяч людей в Київській області

Київська область, Понеділок 09 жовтня 2023 11:44
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Через негоду без світла залишились понад 15 тисяч людей в Київській області Фото: негода в Україні знеструмила понад 250 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок негоди в Україні було знеструмлено сотні населених пунктів у семи регіонах, при цьому більшість відключень світла у домогосподарствах була зафіксована у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України (Міненерго).

За даними відомства станом на 9 жовтня, у зв'язку з несприятливими погодними умовами загалом було знеструмлено 252 населені пункти в:

  • Донецькій,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Хмельницькій,
  • Чернігівській областях.

"Більшість із них - на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів", - розповіли у міністерстві.

Знеструмлення через обстріли у прифронтових областях

У Донецькій області через атаки російських окупаційних військ зникло світло в 42 населених пунктах.

Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Загалом за добу енергетики заживили 43 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій області", - йдеться у зведенні Міненерго.

Крім того, додали у відомстві, внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлювалися 6 населених пунктів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють невеликі опади, при цьому у понеділок слід очікувати на осіннє похолодання.

Додамо, що у Київській обласній військовій адміністрації попередили про очікування у столиці 9 жовтня сильних поривів вітру, та дали жителям Києва поради.

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Київська область Негода в Україні відключеня світла Електроенергія
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