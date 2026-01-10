ua en ru
Часть курдских боевиков покинула Алеппо, но не все, бои продолжаются, - Reuters

Сирия, Суббота 10 января 2026 23:38
Иллюстративное фото: военный аэропорт в Алеппо (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Десятки курдских боевиков покинули Алеппо. В то же время сирийская армия заявляет, что продолжает операцию по очистке города, где, по ее данным, остаются вооруженные формирования, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что обострение в Алеппо углубило противостояние между новой властью Сирии и курдскими силами, которые опасаются правительства президента Ахмеда аш-Шараа.

США и другие государства поддержали режим прекращения огня, однако курдские подразделения отказались оставить свой последний опорный пункт в городе.

Журналисты Reuters видели, как десятки мужчин, женщин и детей покидали Шейх-Максуд и были вывезены автобусами в приюты для внутренне перемещенных лиц. По данным агентства, боевые действия уже заставили покинуть дома более 140 тысяч человек.

Сирийские силовики также заявили о сдаче более 100 членов курдских сил безопасности "Асайиш". Курдская сторона это отрицает.

Посол США Том Баррак сообщил о встрече с президентом аш-Шараа в Дамаске и призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. По его словам, Вашингтон готов выступить посредником, а договоренности предусматривали мирный вывод Сирийских демократических сил (SDF) из Алеппо.

Из-за боев в Алеппо была закрыта ключевая автомагистраль в Турцию и заводы в ее промышленной зоне. Главное управление гражданской авиации Сирии заявило в субботу, 10 января, что международный аэропорт Алеппо будет оставаться закрытым до дальнейшего уведомления.

Инциденты в Сирии

Ранее сообщалось, что в середине декабря в Сирии боевик ИГИЛ устроил засаду и убил двух американских солдат и одного гражданского переводчика. Президент США Дональд Трамп пообещал в ответ нанести серьезный удар.

Также 19 сентября в Центральном командовании США заявили, что американские войска во время рейда ликвидировали в Сирии планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера.

Кроме того, 25 июля стало известно, что войска США провели рейд в сирийской провинции Алеппо. Во время операции военным удалось ликвидировать старшего главаря ИГИЛ Дийю Зауба Муслих аль-Хардани.

