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Частина Кропивницького майже на дві доби залишиться без води: перелік адрес

Понеділок 11 листопада 2024 21:00
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Частина Кропивницького майже на дві доби залишиться без води: перелік адрес Фото: водопостачання (Віалій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

У Кропивницькому з 12 листопада до 13 листопада буде тимчасово припинено водопостачання для мешканців лівобережжя міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградську ОВА.

Відомо, що водопостачання припиниться о 00:00 12 листопада.

Вода з'явиться орієнтовно до 23:00 13 листопада.

Відключення води торкнеться мешканців лівобережжя Кропивницького, включаючи такі райони:

  • Лелеківка,
  • Новомиколаївка,
  • Некрасівка,
  • Полтавська,
  • Велика Балка,
  • центр міста,
  • Ковалівка,
  • Кущівка,
  • Катранівка,
  • Марії Примаченко,
  • Сегменту.

ОКВП "Дніпро-Кіровоград" пояснює, що це масштабне відключення води необхідне для встановлення регуляторів тиску в центральній частині міста, що має суттєво знизити кількість аварій та поривів на низько розташованих ділянках трубопроводу.

Також заплановано заміну застарілої запірної арматури та ремонт пожежних гідрантів.

Місцевих жителів закликають зробити запас води до початку відключення, тобто сьогодні, 11 листопада.

Зазначимо, що у деяких містах Донецької області скоротять подачу води. У нашому матеріалі ви можете дізнатися про причини.

Також нещодавно через аварію на водомережі у мешканців частини Сум зникло водопостачання.

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Кропивницький Водопостачання
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