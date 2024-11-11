У деяких містах Донецької області скоротять подачу води: що сталось
У вівторок, 12 листопада, в деяких населених пунктах Донецької області скоротять подачу води.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна у Facebook.
Де саме й чому скоротять подачу води
За словами очільника ОВА, завтра (у вівторок, 12 листопада) буде скорочено подачу води:
- до Слов'янська
- до Краматорська
- до Дружківки
- до Костянтинівки
Філашкін пояснив, що з 8 години ранку розпочнеться ремонт магістральної труби Другого Донецького водогону.
"Коли ремонт буде завершено, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", - підсумував посадовець.
Допис Філашкіна (скриншот: facebook.com/vadym.filashkin)
Зазначимо, що Другий Донецький водогін є однією з основних водогінних мереж у регіоні й відіграє важливу роль у забезпеченні населення питною водою (адже перекачує питну воду в маловодні регіони Донецької області).
Воду від Другого Донецького водогону отримують низка міст (основні з яких - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка й Костянтинівка) із прилеглими до них населеними пунктами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпропетровській та Донецькій областях енергетики продовжують повертати світло після обстрілів.
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