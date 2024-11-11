Часть Кропивницкого почти на двое суток останется без воды: перечень адресов

В Кропивницком с 12 ноября по 13 ноября будет временно прекращено водоснабжение для жителей левобережья города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кировоградскую ОВА .

Известно, что водоснабжение прекратится в 00.00 12 ноября.

Вода появится ориентировочно к 23:00 13 ноября.

Отключение воды коснется жителей Левобережья Кропивницкого, включая следующие районы:

Лелеевка,

Новониколаевка,

Некрасовка,

Полтавская,

Большая Балка,

центр города,

Ковалевка,

Кущевка,

Катрановка,

Марии Примаченко,

Сегмент.

ОКПП "Днепр-Кировоград" объясняет, что это масштабное отключение воды необходимо для установления регуляторов давления в центральной части города, что должно существенно снизить количество аварий и разрывов на низко расположенных участках трубопровода.

Также запланирована замена устаревшей запорной арматуры и ремонт пожарных гидрантов.

Местные жители призывают сделать запас воды до начала отключения, то есть сегодня, 11 ноября.

Отметим, что в некоторых городах Донецкой области будет сокращена подача воды. В нашем материале вы можете узнать о причинах.