Частина колаборантів вже перевезла родини з Херсону до Крима

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Деякі з колаборантів Херсонської області вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!" - розповів він.

Він пообіцяв колобарантам, що "скоро буде ще краще і ще менше "умов для паніки".