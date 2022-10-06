Частина колаборантів вже перевезла родини з Херсону до Крима

Херсонські колаборанти почали вивозити свої родини до окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
"Деякі з колаборантів Херсонської області вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!" - розповів він.
Він пообіцяв колобарантам, що "скоро буде ще краще і ще менше "умов для паніки".
Як повідомлялося, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що північний анфас угруповання РФ в Херсонській області впав протягом доби. Саме тому українські військові проводять у цьому напрямі успішний контрнаступ.
При цьому за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.
Водночас російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спецдозволи".
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