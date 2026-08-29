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Частина книжкового ринку на Почайні відновила роботу після удару РФ

17:51 29.08.2026 Сб
2 хв
Вогонь знищив 60–70% торговельних площ ринку
aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Частина книжкового ринку на Почайні відновила роботу після удару РФ Фото: У "Букіністі" поновилася робота (РБК-Україна)
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Пожежа після удару 16 серпня знищила понад половину торговельних площ книжкового ринку біля метро "Почайна" в Києві. Вцілілий сектор "Букініст" уже 20 серпня отримав електропостачання, а підприємці почали відновлювати торгівлю.

Як оговтується культова книжкова локація столиці – у матеріалі РБК-Україна "Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні".

Головне:

  • Сектор "Букініст" (ряди 64–107) після чотириденного знеструмлення отримав світло, торгівля там поновилася.
  • Пожежа 16 серпня завдала найбільших руйнувань, випаливши 60–70% торговельних площ книжкового ринку.
  • Точний масштаб збитків наразі встановити неможливо адміністрація не веде облік товарів орендарів.
  • Також продовжили роботу неушкоджені 10–13 рядів із книжками та приладдям для рукоділля на Вербовій, 23.

Книжковий ринок біля станції метро "Почайна", який кияни за звичкою досі називають "Петрівкою", цього літа пережив три хвилі російських ударів – 15 червня, 30 липня та 16 серпня.

Найбільш руйнівним виявився останній: за словами адміністратора ринку Олександра Кращенка, пожежа знищила 60–70% торговельних площ.

"Букініст" відновлює торгівлю

Після чотириденного знеструмлення 20 серпня до вцілілої частини ринку – сектора "Букініст", що на вулиці Степана Бандери, 10 – повернули електроенергію. Також продовжили роботу неушкоджені 10–13 рядів із книжками та приладдям для рукоділля на Вербовій, 23.

"Зараз ми ремонтуємо те, що маємо на "Букіністі". Відновлюємо ролети, склимо наші магазини. "Букініст" є, працює. Тільки треба дах подекуди відремонтувати, а так торговельні місця та товар збереглися", – розповів РБК-Україна адміністратор ринку Олександр Кращенко.

Точний масштаб збитків наразі встановити неможливо: адміністрація не веде облік товарів орендарів, тому реальні суми знають лише самі книготорговці.

Вони мають самостійно оцінювати завдану шкоду й подавати до Нацполіції акти про пошкодження майна. На це відведено 15 днів – термін, який самі підприємці вважають надто коротким.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, постраждали троє людей.

Під час ракетної атаки на столицю постраждав книжковий ринок на Почайній – частина ринку вигоріла вщент, рятувальники довго гасили пожежу, яку ускладнювали горючі матеріали й повторні тривоги.

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