Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки

У самій столиці внаслідок ударів пошкоджено дитячу лікарню, люди опинилися під завалами, а уламки влучили одразу в кількох районах - Солом'янському, Святошинському та Дарницькому.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами, а Повітряні сили завчасно попереджали про загрозу з північного напрямку. Того ж дня українців попередили про підготовку Росією нових обстрілів - керівництво РФ, за оцінками, не налаштоване на мир.