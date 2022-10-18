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Частина Києва та області залишилася без світла через обстріл росіян: що відомо

Фото: частина Києва та області залишилася без світла через обстріл росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У частині Києва та області зникло світло після того, як російські окупанти завдали ударів уранці 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та мера Києва Віталія Кличка.

За даними ОВА, у Броварському та Вишгородському районах Київської області є перебої у подачі електроенергії.

"Без світла залишилося 2108 клієнтів. Фахівці ДТЕК докладають зусиль, щоб відновити електропостачання для мешканців регіону, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт", - зазначають у відомстві.

При цьому Кличко розповів, що через атаку росіян було пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури. На місці вже працюють спеціалісти.

"Наразі частково обмежено надання послуг електро- та водопостачання у багатьох будинках на лівому березі столиці. У деяких будинках можливе зниження тиску у водопровідній мережі, зміна кольору та прозорість води", - додав міський голова.

Він також закликав мешканців столиці максимально економити електроенергію та не вмикати потужні електроприлади.

За словами мера, киянам, які мають знижений тиск у водопровідній мережі, необхідно зараз максимально економно витрачати воду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 18 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву.

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КиївЕлектроенергіяТЭЦВійна Росії проти України