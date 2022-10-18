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Часть Киева и области осталась без света из-за обстрелов россиян: что известно

Фото: часть Киева и области осталась без света из-за обстрелов россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В части Киева и области пропал свет после того, как российские оккупанты нанесли удары утром 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра Киева Виталия Кличко.

По данным ОВА, в Броварском и Вышгородском районах Киевской области есть перебои в подаче электроэнергии.

"Без света осталось 2108 клиентов. Специалисты ДТЭК прилагают усилия, чтобы возобновить электроснабжение для жителей региона, как только получат разрешение на проведение работ", - отмечают в ведомстве.

При этом Кличко рассказал, что из-за атаки россиян были повреждены два объекта критической инфраструктуры. На месте уже работают специалисты.

"В настоящее время частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы. В некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды", - добавил городской глава.

Он также призвал жителей столицы максимально экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы.

По словам мэра, киевлянам, у которых пониженное давление в водопроводной сети, необходимо сейчас максимально экономно тратить воду.

Напомним, ранее стало известно, что утром 18 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву.

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