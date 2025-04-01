Частина Херсону лишилась без світла: яка ситуація у місті

"Частина Центрального та Корабельного району без електропостачання. Фахівці працюють над виявленням та усуненням наслідків пошкоджень мережі", - повідомив Мрочко.

За його словами, через часткове знеструмлення у Херсоні тимчасово не працював електротранспорт.

"Зважте на це, плануючи свої пересування містом. Про відновлення руху тролейбусів ми повідомимо додатково", - написав він.

Однак вже о 08:50 він повідомив, що у місті було відновлено роботу громадського транспорту.

Обстріли Херсона

Варто зауважити, що українське місто Херсон перебуває під постійними російськими обстрілами. Зокрема, 27 березня під обстріл потрапила центральна частина Херсона, що також призвело до відключення електроенергії.

В той же день під обстріл потрапила бригада "швидкої". Окупанти обстріляли медиків під час евакуації 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію й поранення живота.