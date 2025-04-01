RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Часть Херсона осталась без света: какая ситуация в городе

Иллюстративное фото: часть Херсона осталась без света 1 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 1 апреля, центральная часть Херсона осталась без электроснабжения. В городе также не работал электротранспорт.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Часть Центрального и Корабельного района без электроснабжения. Специалисты работают над выявлением и устранением последствий повреждений сети", - сообщил Мрочко.

По его словам, из-за частичного обесточивания в Херсоне временно не работал электротранспорт.

"Учтите это, планируя свои передвижения по городу. О возобновлении движения троллейбусов мы сообщим дополнительно", - написал он.

Однако уже в 08:50 он сообщил, что в городе была возобновлена работа общественного транспорта.

Обстрелы Херсона

Стоит заметить, что украинский город Херсон находится под постоянными российскими обстрелами. В частности, 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона, что также привело к отключению электроэнергии.

В тот же день под обстрел попала бригада "скорой". Оккупанты обстреляли медиков во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в УкраинеОтключения света