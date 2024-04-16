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Частина Харкова залишилася без світла: у місті проблеми з транспортом та водопостачанням

Ілюстративне фото: у Харкові порушено рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 16 квітня, спостерігаються проблеми із електропостачанням. Через це порушено рух громадського транспорту та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram і "Харківський метрополітен" у Telegram.

Наземний транспорт

За інформацією міськради, через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту, без напруги залишилися ділянки контактної мережі:

тролейбусів: пр. Байрона, пр. Героїв Харкова, від бул. Богдана Хмельницького до майдану Захисників України, пр. Ювілейний, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Петра Григоренка, вул. Харківських Дивізій, пр. Олександрівський, пр. Гагаріна;

трамваїв: вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, вул. Морозова, пр. Байрона, вул. Віринська, Салтівське шосе.

Метро

Також, як пише "Харківський метрополітен", рух метро через брак напруги у мережі тимчасово припинявся. Наразі рух відновили, інтервали становлять 20 хвилин.

Водопостачання

Також через брак електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском.

При цьому у місті не працюють деякі світлофори.

Що передувало

Нагадаємо, перебої зі світлом у Харкові спостерігаються через постійні атаки російських окупантів. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури в області своїми балістичними ракетами та дронами.

Зокрема, під час масованого удару по Україні 11 квітня внаслідок атаки в Харківській області перестали працювати дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція. Одна з пошкоджених ТЕЦ живила Харків, зазначав міський голова Ігор Терехов.

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ХарківЕлектроенергіяМетроВодопостачанняВійна Росії проти УкраїниВимкнення світла