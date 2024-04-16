Часть Харькова осталась без света: в городе проблемы с транспортом и водоснабжением

Что предшествовало

Напомним, перебои со светом в Харькове наблюдаются из-за постоянных атак российских оккупантов. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в области своими баллистическими ракетами и дронами.

В частности, во время массированного удара по Украине 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков, отмечал городской глава Игорь Терехов.

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