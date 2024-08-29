Частина Харкова залишилася без світла

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські війська вчергове атакували Україну ударними дронами. Станом на ранок загроза залишається, ворожі дрони ще знищують.

У Києві декілька разів протягом ночі лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. За даними місцевої влади, було знищено понад десяток "Шахедів" у районі столиці.

Уламки ворожих дронів упали на дитячий майданчик та житлову забудову у Києві. На щастя, ніхто не постраждав.

У Черкасах також упали уламки російських безпілотників, внаслідок чого спалахнула пожежа на приватному підприємстві.

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