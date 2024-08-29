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Часть Харькова осталась без света

Харьков, Четверг 29 августа 2024 08:32
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Часть Харькова осталась без света Фото: в Харькове частично нет света из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове частично отсутствует электроэнергия утром 29 августа. Причиной исчезновения света стали вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Как отмечается, по состоянию на утро в результате вражеских обстрелов в части некоторых районов Харькова произошли отключения электроснабжения.

"Энергетики владеют всей информацией и работают над восстановлением света", - говорится в сообщении.

Добавим, в Украине сегодня в течение всего дня будут действовать почасовые графики отключений света. "Укрэнерго" предупредило, что с 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно. В остальные часы будут выключать по две очереди.

Ночной обстрел Украины

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. По состоянию на утро угроза остается, вражеские дроны уничтожают.

В Киеве несколько раз в течение ночи раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона. По данным местных властей, было уничтожено более десятка "Шахедов" в районе столицы.

Обломки вражеских дронов упали на детскую площадку и жилую застройку в Киеве. К счастью, никто не пострадал.

В Черкассах тоже упали обломки российских беспилотников, в результате чего вспыхнул пожар на частном предприятии.

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Харьков Электроэнергия Война в Украине Война России против Украины Отключения света
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