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Частина Донецької області залишилась без світла: що сталось

Фото: частина Донецької області залишилась без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Костянтинівка та колишній Костянтинівський район Донецької області залишились без світла, а Дружківська громада - без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Костянтинівської міської військової адміністрації.

Костянтинівка та Костянтинівський район 

Близько о 3 ночі сталось аварійне відключення ПЛ-110 кВ, яка живить м.Костянтинівку та колишній Костянтинівський район.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться, але ділянка на якій проводиться пошук місця пошкодження велика - десятки кілометрів", - пише міська військова адміністрація. 

Орієнтований час відновлення близько о 17:00. Працівники ДТЕК докладають зусиль, аби світло з'явилось скоріше. 

Дружківська громада 

 "Через нестабільну роботу електромережі котельні по місту призупинені. РЕС працює над стабілізацією ситуації", - розповіла Дружківська міська військова адміністрація. 

Слов'янськ

За словами начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха, з ночі 15 грудня знеструмлені:  Билбасівка, Мирне, а також мікрорайони: Лісний, Словкурорт, частково Північний та Цілинний. 

"Через знеструмлення підстанції Маяцького водогону без води залишається мікрорайон Лісний. У цілому в подачі води на місто можливі перебої", - додав керівник громади.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Ворог намагався спричинити блекаут. Внаслідок численних атак деякі енергетичні об'єкти були сильно пошкоджені, а в по всій країні запроваджували планові чи аварійні відключення світла.

Яка ситуація зі світлом сьогодні 

Як розповіли в "Укренерго", росіяни вночі знову обстріляли разом з містом-супутником одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання. 

"Після  ремонту протягом доби повернулись в роботу два блоки на ТЕС, а також дві ТЕЦ в південному та західному регіонах.  Натомість три інших енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт", - додала пресслужба. 

Ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводились.

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Донецька область