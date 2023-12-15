Часть Донецкой области осталась без света: что произошло

Константиновка и Константиновский район

Около 3 ночи произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ, которая питает г.Константиновку и бывший Константиновский район.

"Аварийно-восстановительные работы проводятся, но участок на котором проводится поиск места повреждения большой - десятки километров", - пишет городская военная администрация.

Ориентировочное время восстановления около 17:00. Работники ДТЭК прилагают усилия, чтобы свет появился скорее.

Дружковское общество

"Из-за нестабильной работы электросети котельные по городу приостановлены. РЭС работает над стабилизацией ситуации", - рассказала Дружковская городская военная администрация.

Славянск

По словам начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха, с ночи 15 декабря обесточены: Былбасовка, Мирное, а также микрорайоны: Лесной, Славкурорт, частично Северный и Целинный.

"Из-за обесточивания подстанции Маяцкого водопровода без воды остается микрорайон Лесной. В целом в подаче воды на город возможны перебои", - добавил руководитель громады.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а в по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.

Какая ситуация со светом сегодня

Как рассказали в "Укрэнерго", россияне ночью снова обстреляли вместе с городом-спутником одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования.

"После ремонта в течение суток вернулись в работу два блока на ТЭС, а также две ТЭЦ в южном и западном регионах. Зато три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт", - добавила пресс-служба.

Лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились.