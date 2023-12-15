RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Донецкой области осталась без света: что произошло

Фото: часть Донецкой области осталась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Константиновка и бывший Константиновский район Донецкой области остались без света, а Дружковское общество - без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Константиновской городской военной администрации.

Константиновка и Константиновский район

Около 3 ночи произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ, которая питает г.Константиновку и бывший Константиновский район.
"Аварийно-восстановительные работы проводятся, но участок на котором проводится поиск места повреждения большой - десятки километров", - пишет городская военная администрация. 

Ориентировочное время восстановления около 17:00. Работники ДТЭК прилагают усилия, чтобы свет появился скорее.

Дружковское общество

"Из-за нестабильной работы электросети котельные по городу приостановлены. РЭС работает над стабилизацией ситуации", - рассказала Дружковская городская военная администрация.

Славянск

По словам начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха, с ночи 15 декабря обесточены:  Былбасовка, Мирное, а также микрорайоны: Лесной, Славкурорт, частично Северный и Целинный. 

"Из-за обесточивания подстанции Маяцкого водопровода без воды остается микрорайон Лесной. В целом в подаче воды на город возможны перебои", - добавил руководитель громады.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а в по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.

Какая ситуация со светом сегодня

Как рассказали в "Укрэнерго", россияне ночью снова обстреляли вместе с городом-спутником одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. 

"После ремонта в течение суток вернулись в работу два блока на ТЭС, а также две ТЭЦ в южном и западном регионах.  Зато три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт", - добавила пресс-служба. 

Лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область