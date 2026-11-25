Додати як бажане джерело в Google

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть региона осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ДТЭК.

По данным компании, в результате обстрела повреждены магистральные сети. Пока без света остается часть Днепра, а также Днепровского, Павлоградского, Синельниковского и Самаровского районов. В энергокомпании отметили, что специалисты начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация безопасности. В первую очередь, электроснабжение будут возвращать объектам критической инфраструктуры. "Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в жилище", - подчеркнули в ДТЭК.