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Частина Черкаського району залишилася без світла: названо термін відновлення

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Черкаси, Вівторок 01 листопада 2022 18:15
Частина Черкаського району залишилася без світла: названо термін відновлення Фото: частина Черкаського району залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 1 листопада, у Черкаському районі частина жителів відсутнє електропостачання. Відновити його планують уже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурца в Telegram.

За його словами, світло, зокрема, зникло у мешканців Канева та прилеглих населених пунктів.

"Це сталося у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж. За попередньою інформацією, енергопостачання має бути відновлено за 3-4 години", - написав Табурець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 1 листопада, у Києві поза графіком відключили електроенергію у частині міста. Це стосується Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву та Куренівки.

Також ми писали, що у деяких регіонах України можуть спостерігатися збої у роботі мобільного оператора Vodafone.

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