Частина Черкаського району залишилася без світла: названо термін відновлення

У вівторок, 1 листопада, у Черкаському районі частина жителів відсутнє електропостачання. Відновити його планують уже ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурца в Telegram .

"Це сталося у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж. За попередньою інформацією, енергопостачання має бути відновлено за 3-4 години", - написав Табурець.

За його словами, світло, зокрема, зникло у мешканців Канева та прилеглих населених пунктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 1 листопада, у Києві поза графіком відключили електроенергію у частині міста. Це стосується Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву та Куренівки.

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