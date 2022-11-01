Часть Черкасского района осталась без света: названы сроки восстановления

Во вторник, 1 ноября, в Черкасском районе у части жителей отсутствует электроснабжение. Восстановить его планируют уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram .

"Это произошло в связи с отключением воздушной линии 110 кВ, находящейся в оперативном управлении Киевских региональных электрических сетей. По предварительной информации, энергоснабжение должно быть возобновлено за 3-4 часа", - написал Табурец.

По его словам, свет, в частности, пропал у жителей Канева и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 1 ноября, в Киеве вне графика отключили электроэнергию в части города. Это касается Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки.

Также мы писали, что в некоторых регионах Украины могут наблюдаться сбои в работе мобильного оператора Vodafone.

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