В Києві поза графіком почали відключати електрику: що відомо

У вівторок, 1 листопада, у Києві поза графіком відключили електроенергію у частині міста. Це стосується Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК .

"Друзі, у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області та перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення", - йдеться у повідомленні.

Ці відключення стосуються Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області.

"Орієнтовний час виконання робіт та відключення - до кінця дня. Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком" - додали в ДТЕК.