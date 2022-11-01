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В Києві поза графіком почали відключати електрику: що відомо

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 17:45
В Києві поза графіком почали відключати електрику: що відомо Фото: В Києві почали відключати електрику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 1 листопада, у Києві поза графіком відключили електроенергію у частині міста. Це стосується Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.

"Друзі, у зв'язку з ремонтом транзитної лінії в області та перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення", - йдеться у повідомленні.

Ці відключення стосуються Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту. Ремонт необхідний, щоб підвищити надійність електропостачання киян та мешканців області.

"Орієнтовний час виконання робіт та відключення - до кінця дня. Наголошуємо - це екстрене відключення, тому відбувається поза графіком" - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, що раніше киян попередили про можливі тимчасові відключення світла.

Також, вчора з'явився графік відключень світла для Києва. Протягом дня мешканці Києва можуть перебувати без світла до 12 годин.

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