Частина Бучі залишилася без води до завтра: що сталося

Також українцям наприкінці вересня почали надходити фейкові листи-оповіщення від нібито водоканалу та ДТЕК щодо ситуації з водо- та енергопостачанням у Сумській області.

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