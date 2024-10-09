Часть Бучи осталась без воды до завтра: что произошло

Также украинцам в конце сентября начали поступать фейковые письма-уведомления от якобы водоканала и ДТЭК о ситуации с водо- и энергоснабжением в Сумской области.

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