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Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 21:55
Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу Фото: після часткової евакуації цивільних окупанти продовжили обстріл "Азовсталі" (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжили обстріли території "Азосталі" в Маріуполі після часткової евакуації цивільних. Противник застосовує артилерію, авіацію, танки і бойові кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram полку"Азов".

"Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в Маріуполі противник продовжує обстрілювати територію заводу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що удари наносяться по всій території заводу, включаючи споруди, де знаходяться цивільні. Противник завдає авіаудари, веде вогонь з корабельної артилерії і танків.

Крім того, полк "Азов" відбив чергову спробу штурму "Азовсталі". Українські бійці знищили п'ять російських окупантів.

Нагадавши, 1 травня з території заблокованої "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 100 цивільних.

Зазначимо, запланована на 2 травня евакуація мирних жителів з заводу не відбулася. У Міністерстві оборони України повідомили, що ситуація в Маріуполі важка і основна частина міста знаходиться під контролем російських окупантів.

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