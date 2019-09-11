Часть жителей Киева остались без воды из-за аварии

Ликвидация аварии займет около суток
В среду, 11 сентября, в Киеве из-за аварий на сети водоснабжения будет некоторые жилые дома останутся без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского водоканала.
Сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала начали работу над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения еще утром. Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.
Временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
Ранее сообщалось, что из-за обвала дома в Дрогобыче Львовской области произошло разрушение коммуникаций. В результате водоснабжение прекратили на весь квартал.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность с 11 по 16 сентября. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем.
Напомним, ранее сообщалось, что на выходных, 14 и 15 сентября, в Украине ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода.