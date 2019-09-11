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Часть жителей Киева остались без воды из-за аварии

Новости » Общество    11.09.2019 - 12:57
Часть жителей Киева остались без воды из-за аварии
Иллюстративное фото (novosti-n.org)

Ликвидация аварии займет около суток

В среду, 11 сентября, в Киеве из-за аварий на сети водоснабжения будет некоторые жилые дома останутся без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского водоканала.

Сообщается, что ремонтные бригады Киевводоканала начали работу над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения еще утром. Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.

Временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

  • пр-т. Владимира Маяковского, 81, 81/11;
  • ул. Живописная, 8/61;
  • ул. Академика Киприанова, 2, 4;
  • бул. Чоколовский, 42.

Ранее сообщалось, что из-за обвала дома в Дрогобыче Львовской области произошло разрушение коммуникаций. В результате водоснабжение прекратили на весь квартал.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность с 11 по 16 сентября. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных, 14 и 15 сентября, в Украине ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода.

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