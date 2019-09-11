Частина жителів Києва залишилися без води через аварію

Ілюстративне фото (novosti-n.org)

Ліквідація аварії займе близько доби

У середу, 11 вересня, в Києві з-за аварій на мережі водопостачання буде деякі житлові будинки залишаться без води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського водоканалу.

Повідомляється, що ремонтні бригади Київводоканалу почали роботу над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання ще вранці. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.

Тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Володимира Маяковського, 81, 81/11;

вул. Мальовнича, 8/61;

ул. Академіка Кіпріанова, 2, 4;

бул. Чоколівський, 42.

Раніше повідомлялося, що через обвал будинку у Дрогобичі у Львівській області сталося руйнування комунікацій. В результаті водопостачання припинили на весь квартал.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека з 11 по 16 вересня. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вихідні, 14 і 15 вересня, в Україні очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода.