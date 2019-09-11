ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Частина жителів Києва залишилися без води через аварію

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 12:57
Частина жителів Києва залишилися без води через аварію
Ілюстративне фото (novosti-n.org)

Ліквідація аварії займе близько доби

У середу, 11 вересня, в Києві з-за аварій на мережі водопостачання буде деякі житлові будинки залишаться без води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського водоканалу.

Повідомляється, що ремонтні бригади Київводоканалу почали роботу над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання ще вранці. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.

Тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

  • пр-т. Володимира Маяковського, 81, 81/11;
  • вул. Мальовнича, 8/61;
  • ул. Академіка Кіпріанова, 2, 4;
  • бул. Чоколівський, 42.

Раніше повідомлялося, що через обвал будинку у Дрогобичі у Львівській області сталося руйнування комунікацій. В результаті водопостачання припинили на весь квартал.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека з 11 по 16 вересня. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вихідні, 14 і 15 вересня, в Україні очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода.

В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі У Києві утворились численні пробки
Новини України КиївКиевводоканал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся