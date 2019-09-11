Частина жителів Києва залишилися без води через аварію

Ліквідація аварії займе близько доби
У середу, 11 вересня, в Києві з-за аварій на мережі водопостачання буде деякі житлові будинки залишаться без води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського водоканалу.
Повідомляється, що ремонтні бригади Київводоканалу почали роботу над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання ще вранці. Орієнтовний термін ліквідації пошкоджень: 1 доба.
Тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
Раніше повідомлялося, що через обвал будинку у Дрогобичі у Львівській області сталося руйнування комунікацій. В результаті водопостачання припинили на весь квартал.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека з 11 по 16 вересня. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вихідні, 14 і 15 вересня, в Україні очікується похолодання і періодичні дощі, проте в деяких областях буде тепла погода.