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В Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие дни

Новости » Общество    10.09.2019 - 18:12
В Киеве прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность в ближайшие дни
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность будет удерживаться 11-16 сентября

Погода в Украине: 11-16 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

В частности, Укргидрометцентр отмечает, что сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"11-16 сентября в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности...Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 11 сентября, в некоторых регионах ухудшится, температура опустится до +9 ночью. 11 сентября в Украине будет удерживаться сухая и теплая погода. Температура ночью +9+14, на побережье морей до +18, на крайнем востоке страны и в Карпатах +5+8; днем в Украине +24+29 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, на выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины выходными потриває теплая погода.

Добавим, сегодня, 10 сентября, в Украине будет облачно и тепло, осадков не ожидается, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов.

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