Часть Украины может перейти в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль

Часть областей Украины в ближайшее время может перейти в "зеленую" зону карантина. Сейчас почти все регионы находятся в "желтой" зоне.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.
"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - сказал глава правительства.
Напомним, в Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.
Ранее сообщалось, что вся страна может перейти в "зеленую" зону если не менее 13 регионов будут показывать меньше чем 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления инфицирования по всей стране будет меньше 5%.
Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.