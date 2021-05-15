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Черкасская область вернулась в "оранжевую" зону карантина

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Черкасская область, Суббота 15 мая 2021 12:25
Черкасская область вернулась в "оранжевую" зону карантина Фото: Черкасская область вернулась в "оранжевую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Черкасской области 14 мая был превышен коэффициент выявление случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Так, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей "оранжевой" зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.

Сейчас девять регионов уже отвечают "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Черкасская область вернулась в &quot;оранжевую&quot; зону карантина

13 мая Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.

"Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.

Ранее сообщалось, что вся страна может перейти в "зеленую" зону,если не менее 13 регионов будут показывать меньше чем 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, а коэффициент выявления инфицирования по всей стране будет меньше 5%.

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