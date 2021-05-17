Частина України може перейти в "зелену" зону карантину, - Шмигаль

Частина областей України найближчим часом може перейти в "зелену" зону карантину. Зараз майже всі регіони перебувають в "жовтій" зоні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих порівняно з 420 тисячами на піку епідемії.

"Майже всі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Черкаська область - єдина в "помаранчевій" зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки", - сказав голова уряду.