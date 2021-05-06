Говорить о выходе Украины в "зеленую" зону рано: при каких условиях это возможно

В Украине начали появляться признаки потенциального выхода страны в "зеленую" зону эпидемической опасности. Однако пока говорить о переходе в "зеленую" зону рано.

Он отметил, что сразу вся страна будет переходить в "зеленую" зону.

"Не будет такой ситуации, когда отдельные регионы выходят в "зеленый" уровень. Критерием выхода является то, когда больше половины регионов - по крайней мере 13 регионов, будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения инфицирования должно быть по всей стране менее 5%", - заявил Ганиченко.

По его словам, сейчас заболеваемость менее 50% от эпидпорога зафиксирована уже в одной области - Винницкой. Также в Киеве менее 5% составляет коэффициент выявления инфицирования.