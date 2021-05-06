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Говорить о выходе Украины в "зеленую" зону рано: при каких условиях это возможно

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 12:37
Говорить о выходе Украины в "зеленую" зону рано: при каких условиях это возможно Фото: в Украине начали появляться признаки потенциального перехода в "зеленую" зону (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине начали появляться признаки потенциального выхода страны в "зеленую" зону эпидемической опасности. Однако пока говорить о переходе в "зеленую" зону рано.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что сразу вся страна будет переходить в "зеленую" зону.

"Не будет такой ситуации, когда отдельные регионы выходят в "зеленый" уровень. Критерием выхода является то, когда больше половины регионов - по крайней мере 13 регионов, будут показывать менее 50% от эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ и коэффициент обнаружения инфицирования должно быть по всей стране менее 5%", - заявил Ганиченко.

По его словам, сейчас заболеваемость менее 50% от эпидпорога зафиксирована уже в одной области - Винницкой. Также в Киеве менее 5% составляет коэффициент выявления инфицирования.

Напомним, по состоянию на 6 мая в Украине "желтую" зону расширили до 15 регионов. В "красной" зоне остаются лишь три области, еще семь - в "оранжевой".

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не осталось ни одного региона, где была бы превышена норма госпитализаций пациентов с COVID.

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