Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня
Большинство регионов Украины сегодня, 23 июня, накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в восточных, центральных, южных и частично северных областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков в Украине прогнозируется похолодание.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +11 +14, днем +20 +23 градусов;
- на западе ночью +10 +12 градусов, а днем +20 + 23;
- в восточных областях ночью +10 +12, днем +22 +25 градусов;
- на юге страны ночью +12 +14 градусов, а днем +21 +23;
- в центральных областях ночью +11 +13, днем +19 +22 градуса.
Погода в Киеве
Сегодня днем в столице и Киевской области будет влажная погода. Дождь также ожидается ночью. Ветер северный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +23 градуса, а ночью +11 +14.
Напомним, синоптики предупредили, что погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.