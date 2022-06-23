Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Большинство регионов Украины сегодня, 23 июня, накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди с грозами пройдут в восточных, центральных, южных и частично северных областях. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков в Украине прогнозируется похолодание.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +11 +14, днем +20 +23 градусов;

на западе ночью +10 +12 градусов, а днем +20 + 23;

в восточных областях ночью +10 +12, днем +22 +25 градусов;

на юге страны ночью +12 +14 градусов, а днем +21 +23;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +19 +22 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня днем в столице и Киевской области будет влажная погода. Дождь также ожидается ночью. Ветер северный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20 +23 градуса, а ночью +11 +14.