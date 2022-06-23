ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 червня 2022 07:00
Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні Фото: частину України 23 червня накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Більшість регіонів України сьогодні, 23 червня, накриють опади у вигляді дощів з грозами. При цьому очікується подальший спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі з грозами пройдуть у східних, центральних, південних та частково північних областях. На решті території країни буде сухо та сонячно.

Вітер переважно північний та північно-східний з поривами до 7-12 м/с. Через опади в Україні прогнозується похолодання.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +11 +14, вдень +20 +23 градусів;
  • на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +20 +23;
  • у східних областях вночі +10 +12, вдень +22 +25 градусів;
  • на півдні країни вночі +12 +14 градусів, а вдень +21 +23;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +19 +22 градуси.

Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні вдень у столиці та Київській області буде волога погода. Дощ також очікується вночі. Вітер північний зі швидкістю до 12 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +23 градуси, а вночі +11 +14.

Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попередили, що погода влітку буде аномально спекотною та з дефіцитом опадів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі