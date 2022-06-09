Аномально высокие температуры и дефицит осадков: прогноз погоды на лето
В течение последних десятилетий в Украине отмечается существенное повышение температуры летом. Нынешнее лето не будет исключением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.
Чем отличается сезонный прогноз от прогноза погоды?
"Сезонный прогноз погоды существенно отличается от прогноза погоду на несколько дней. Это прежде всего климатический прогноз и речь идет о том, насколько погода в течение сезона будет отличаться от средних многолетних значений, то есть о сезонных и месячных аномалиях температуры воздуха и количества осадков", - пишет пресс-служба.
Существующие технологии пока не способны с высокой точностью сказать, какой именно будет, например, температура воздуха того или иного дня летом. Соответствующую информацию можно получить только из привычного для нас прогноза погоды. В то же время особенности сезонных прогнозов также зависят и от особенностей того или иного региона, тенденций изменения климата и глобальных факторов.
"При этом процессы происходящие в океане являются определяющими", - добавляет пресс-служба.
Какой погоды ожидать этим летом?
В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденция к:
- повышению максимальной температуры воздуха летом;
- росту дефицита осадков;
- увеличению продолжительности бездождевого периода;
- росту интенсивности конвективных явлений погоды, таких как, например, гроз, ливней, града и шквала.
Лето 2022-го года не будет исключением.
В то же время на погоду летом будут влиять и процессы в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.
Что говорит NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США)?
- самая аномальная температура ожидается в западных областях Украины;
- в западных и восточных регионах возможен и дефицит осадков, который усилит засуху и усилит пожарную опасность;
- июнь может быть на 1-2 градуса теплее, чем средние температуры того же месяца за последние 30 лет;
- в июле аномально высокие температуры сохранятся на западе Украины, а уже в августе они вероятно будут соответствовать климатической норме.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие дни в Украине ожидается сильная жара и грозы.