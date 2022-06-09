Аномально высокие температуры и дефицит осадков: прогноз погоды на лето

В течение последних десятилетий в Украине отмечается существенное повышение температуры летом. Нынешнее лето не будет исключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.

Чем отличается сезонный прогноз от прогноза погоды?

" Сезонный прогноз погоды существенно отличается от прогноза погоду на несколько дней. Это прежде всего климатический прогноз и речь идет о том, насколько погода в течение сезона будет отличаться от средних многолетних значений, то есть о сезонных и месячных аномалиях температуры воздуха и количества осадков", - пишет пресс-служба.

Существующие технологии пока не способны с высокой точностью сказать, какой именно будет, например, температура воздуха того или иного дня летом. Соответствующую информацию можно получить только из привычного для нас прогноза погоды. В то же время особенности сезонных прогнозов также зависят и от особенностей того или иного региона, тенденций изменения климата и глобальных факторов.

"При этом процессы происходящие в океане являются определяющими", - добавляет пресс-служба.

Какой погоды ожидать этим летом?

В течение последних десятилетий в Украине отмечается тенденция к:

повышению максимальной температуры воздуха летом;

росту дефицита осадков;

увеличению продолжительности бездождевого периода;

росту интенсивности конвективных явлений погоды, таких как, например, гроз, ливней, града и шквала.

Лето 2022-го года не будет исключением.

В то же время на погоду летом будут влиять и процессы в экваториальных широтах Тихого океана, в частности Ла-Ниньо. Они могут стать причиной более жаркого и сухого воздуха.

Что говорит NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США)?