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Часть Украины накроет непогода: где сегодня будут дожди и грозы

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Украина, Суббота 20 августа 2022 07:00
Часть Украины накроет непогода: где сегодня будут дожди и грозы Фото: часть Украины сегодня накроет непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 20 августа погода ухудшится в ряде областей. Синоптики прогнозируют шквальный ветер, грозы и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на Левобережье и в Крыму, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях кратковременные дожди и грозы.

При этом днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +24 +27 градусов;
  • на западе ночью + 14 +19 градусов, а днем +25 + 35;
  • в восточных областях ночью +18 +20, днем +27 +29 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +20 градусов, а днем +28 +30;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +25 +27 градусов.

Часть Украины накроет непогода: где сегодня будут дожди и грозы

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем +25 +27.

Часть Украины накроет непогода: где сегодня будут дожди и грозы

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине.

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