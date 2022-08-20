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Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощі та грози

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Україна, Субота 20 серпня 2022 07:00
Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощі та грози Фото: частину України сьогодні накриє негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 20 серпня погода погіршиться у низці областей. Синоптики прогнозують шквальний вітер, грози та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на Лівобережжі та в Криму, вдень місцями і у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях короткочасні дощі та грози.

При цьому вдень у південних та південно-східних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +18, вдень +24 +27 градусів;
  • на заході вночі +14 +19 градусів, а вдень +25 +35;
  • у східних областях вночі +18 +20, вдень +27 +29 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +28 +30;
  • у центральних областях вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів.

Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощі та грози

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +25 +27.

Частину України накриє негода: де сьогодні чекати дощі та грози

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні.

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