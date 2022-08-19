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Дожди, град и шквалы: прогноз погоды на завтра

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Пятница 19 августа 2022 13:33
Дожди, град и шквалы: прогноз погоды на завтра Фото: В украине 20 агвутса ожидаются дожди, град и сильный ветер ((Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 20 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом в некоторых областях прогнозируются град и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Левобережье и в Крыму, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом днем в южных и юго-восточных областях, а также в отдельных районах прогнозируются град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, а днем +23 +28. При этом в южных и восточных областях температура воздуха поднимется до +26 +31, а на Закарпатье стоит ожидать жару до +35 градусов. При этом в Карпатах температура воздуха будет колебаться в пределах +20 +25.

Дожди, град и шквалы: прогноз погоды на завтра

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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