Часть Украины накроет гроза со шквалами: где сегодня ждать непогоды

В Украине сегодня, 31 июля, будет жаркая погода. Однако на западе пройдут дожди с грозами и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня прогнозируются во всех западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях. При этом осадки могут сопровождаться шквальным ветром.

На остальной территории нашей страны будет сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами максимально до 12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +30 градусов;

на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +20 +23;

в восточных областях ночью +14 +16, днем +28 +30 градусов;

на юге страны ночью +17 +21 градус, а днем +29 +33;

в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +31 градус.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +27 +30.