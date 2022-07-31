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Часть Украины накроет гроза со шквалами: где сегодня ждать непогоды

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Украина, Воскресенье 31 июля 2022 07:00
Часть Украины накроет гроза со шквалами: где сегодня ждать непогоды Фото: погода в Украине сегодня будет с жарой и грозами на западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 31 июля, будет жаркая погода. Однако на западе пройдут дожди с грозами и шквалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, грозовые дожди сегодня прогнозируются во всех западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях. При этом осадки могут сопровождаться шквальным ветром.

На остальной территории нашей страны будет сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами максимально до 12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +14 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +15 +18 градусов, а днем +20 +23;
  • в восточных областях ночью +14 +16, днем +28 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +21 градус, а днем +29 +33;
  • в центральных областях ночью +14 +17, днем +27 +31 градус.

Часть Украины накроет гроза со шквалами: где сегодня ждать непогоды

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15 +18, а днем +27 +30.

Часть Украины накроет гроза со шквалами: где сегодня ждать непогоды

Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета.

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