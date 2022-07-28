Август начнется с жары и гроз: синоптики обновили прогноз на последний месяц лета

Погода в Украине в августе будет более стабильная и сухая. Месяц начнется с грозовых дождей, но потом установится теплая и комфортная погода в большинстве областей.

Какая погода ждет украинцев в августе - читайте в материале ниже.

На август синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду с комфортной температурой воздуха. Первая декада будет довольно жаркая, а ближе к середине месяца установится умеренное тепло. Дожди возможны только в первые дни месяца и в самом конце лета.

"В период с 1 по 5 августа ожидается такая погода: 1 августа атмосферный фронт обусловит в большинстве областей нестойкую погоду с грозовыми дождями, а вот 2-3 августа местами небольшие дожди пройдут на западе и востоке. В то же время 4-5 августа будет преобладать сухая погода благодаря полю повышенного давления", - такой прогноз дала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для издания "Факты".

Она добавила, что по ночам температура будет колебаться в пределах +15 +20 градусов, на юге и востоке до +23 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +28 +34 градуса, а вот в западной части август начнется с температуры +20 +26 градусов.

Карта погоды в Киеве на август (wisemeteo.com)

По прогнозу народного синоптики Владимира Деркача, первые 10 дней августа будут жаркими. Середина месяца будет умеренная теплая с комфортной температурой воздуха.

А вот вторая половина августа принесет прохладную погоду и большое количество осадков. Последние дни месяца порадуют сухой погодой и повышением температуры.