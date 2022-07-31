Частину України накриє гроза зі шквалами: де сьогодні чекати негоди

В Україні сьогодні, 31 липня, буде спекотна погода. Проте на заході пройдуть дощі з грозами та шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні прогнозуються в усіх західних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській та Рівненській областях. При цьому опади можуть супроводжуватися шквальним вітром.

На решті території нашої країни буде суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами максимально до 12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів;

на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +20 +23;

у східних областях вночі +14 +16, вдень +28 +30 градусів;

на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +29 +33;

у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +31 градус.

Погода в Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +27 +30.