Госдеп разрешил дипломатам добровольно покинуть Украину и обязал вывезти их семьи

Источники издания в Госдепартаменте подчеркнули, что посольство в Киеве останется открытым и что это объявление не является эвакуацией.

По словам официальных лиц, этот шаг рассматривается как временный и не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США.

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", - говорится в заявлении.

Также в воскресенье ведомство обновило рекомендации по поездкам для американцев.

"Не рекомендуются поездки в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19. Проявляйте повышенную осторожность", - говорится в обновленном бюллетене.

Обновление 3:00

Как сообщает посольство США в Украине, обязательный отъезд касается членов семей дипломатов.

"24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд (санкционированный отъезд) государственных служащих США и приказал уехать членам семей (обязательный отъезд) государственных служащих США из посольства в Киеве", - говорится в сообщении.



Отмечается, что санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен.

"Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - отмечает посольство.

Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном бюллетене для путешествий в Украину.

"Наше посольство в Киеве готово к внезапному росту спроса на консульские услуги. В последние несколько месяцев посольство отдавало приоритет обработке американских паспортов и иммиграционных виз, включая случаи усыновления. Как всегда, мы будем оказывать поддержку гражданам США в чрезвычайных ситуациях и работаем над тем, чтобы обеспечить нашу постоянную способность делать это", - говорится в заявлении.