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Посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на эвакуацию сотрудников, - CNN

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Киев, Суббота 22 января 2022 09:43
Посольство США в Киеве запросило у Госдепа разрешение на эвакуацию сотрудников, - CNN Фото: Посольство США в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

США могут начать эвакуацию сотрудников посольства на Украине на следующей неделе. Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить", добавив, что ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Представитель посольства отказался от комментариев телеканалу.

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

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